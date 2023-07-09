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Во Франции предположили, что страна может стать исламской республикой

Экс-кандидат в президенты Земмур: Франция однажды может стать исламской республикой

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Depositphotos

Глава французской ультраправой партии «Реконкиста», экс-кандидат в президенты страны Эрик Земмур заявил, что, по его мнению Франция может стать исламской республикой, если будет продолжать «предлагать больше ислама». Об этом сообщает El Debate.

«Например, большинство молодых мусульман считают, что исламские законы имеют приоритет над законами республики. И что делают наши лидеры для борьбы с тем, что они называют исламизмом? Они продолжают предлагать больше ислама, больше мечетей, больше имамов», — сказал политик.

По его словам, «Франция однажды может стать исламской республикой», если продолжит движение в таком направлении.

До этого экс-начальник главного управления внешней разведки Франции Пьер Брошан заявил, что беспорядки в стране стали следствием провальной политики властей по предотвращению отделения диаспор от французского общества, а также массовой миграции.

27 июня текущего года сотрудники полиции в ходе проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. После широкой огласки происшествия во Франции стали проходить массовые акции.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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