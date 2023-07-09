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Байден заявил о возможной выгоде в отношениях США и Китая

Байден заявил, что верит в возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что верит в возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые могут принести выгоду обеим странам.

По мнению Байдена, есть способ разрешить сложности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Американский президент при этом выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин «хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере».

До этого глава Минфина США Джанет Йеллен назвала свою поездку в Китай конструктивной. По ее словам, она провела в стране серию «очень содержательных встреч», в числе которых разговор с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном, а также вице-президентом Народного банка Китая и главой Государственного управления валютного контроля Пань Гуншэном.

Йеллен также говорила о том, что Соединенные Штаты и Китай добились определенного прогресса и могут построить здоровые экономические отношения, которые в дальнейшем принесут пользу обеим странам, а также всему миру.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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