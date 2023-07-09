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Зеленский и Дуда прибыли в Луцк к годовщине Волынской резни

Президенты Украины и Польши прибыли в Луцк в преддверии 80-летия Волынской резни

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Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда прибыли в кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла в Луцке в преддверие 80-летней годовщине Волынской резни. Об этом сообщает «Суспильне» («Общественное»).

В католическом соборе проходит месса, уточняет издание. 9 июля в Луцке вспоминают жертв Волынской трагедии.

В Telegram-канале Зеленского также появились совместные с Дудой фото.

Несколькими днями ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что установил на Украине крест в память об убитых в Волынской резне.

В российском МИД призвали польские власти перестать поддерживать «киевский режим» в память о жертвах Волынской резни.

Жертвы Волынской резни были убиты в ныне уничтоженной деревне Острувки военными Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) в марте 1943 года. По данным польских историков, только в Острувках погибли 475 человек.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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