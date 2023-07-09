В США предупредили Китай от помощи обхода санкций России

Руководитель Министерства финансов США Джаннет Йеллен заявила, что китайские компании не должны оказывать Российской Федерации материальную поддержку и помощь в обходе западных санкций. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, на переговорах с китайскими чиновниками она подчеркнула важность прекращения специальной военной операции РФ на территории Украины.

Она подчеркнула, что пока США следят за ситуацией в Российской Федерации, поддержка Киева со стороны Вашингтона не будет меняться.

«И я сообщила [китайским коллегам], что фирмам КНР необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — подчеркнула Йеллен.

До этого руководитель Министерства финансов США заявила, что американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц обеих стран уже находятся на «более прочной основе».

До этого председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что визит главы Министерства финансов США Джанет Йеллен в Пекин — отражает внутреннее состояние части американских правящих кругов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.