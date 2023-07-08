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Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили Украину и расширение НАТО

Глава МИД Турции Фидан и госсекретарь США Блинкен обсудили события на Украине и расширение НАТО

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Leah Millis/Pool/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном события вокруг Украины и вопросы расширения НАТО, передает Reuters со ссылкой на турецкий МИД.

Также стороны обсудили продление действия механизма трансграничной помощи Сирии по линии ООН.

Ранее Фидан и Блинкен обсудили реализацию черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

Уточняется, что стороны в ходе разговора также рассмотрели вопросы расширения НАТО, сотрудничество в борьбе с угрозой синтетических наркотиков и предстоящую 7 июля в США международную встречу по данной проблеме.

До этого Блинкен и Фидан уже обсуждали черноморскую инициативу, процесс принятия Швеции в НАТО, а также военно-техническое сотрудничество Вашингтона и Анкары. Блинкен приветствовал поддержку Турцией Украины, а также призвал к поддержке вступления Швеции в НАТО.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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