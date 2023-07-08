Названа сумма иска к Украине по водной блокаде Крыма

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире регионального телеканала «Крым-24» заявил, что итоговая сумма иска к Украине по возмещению ущерба от водной блокады Крыма составит более 1 трлн рублей.

По его данным, подтвержденный документами ущерб бюджета Республики Крым составляет 152,2 млрд рублей.

«Будет разбирательство, должна быть запрошена экспертиза по разным ведомствам — конечно, этот иск вырастет и превысит цифру в 1 трлн рублей, мы это уже понимаем, дальше — продуктовая блокада и так далее», — сказал Константинов.

Он добавил, что предстоит оценить ущерб для Крыма, связанный с подрывом Каховской ГЭС и террористического акта на Крымском мосту, который исчисляется миллиардами.

Ранее председатель комитета по законодательству крымского парламента и заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Крыма Сергей Трофимов заявил, что иск по водной блокаде полуострова предъявлен трем украинским ответчикам. Рассмотрение иска назначено на 31 июля.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водообеспечение Крыма.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.