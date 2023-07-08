Американские конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов

Девятнадцать американских конгрессменов выступили против передачи на Украину кассетных боеприпасов, передает РИА Новости заявление членов Конгресса США.

В заявлении указано, что США «с гордостью привержены лидерству в области защиты прав человека» и эта приверженность должна включать отказ от передачи Украине кассетных бомб, которые несут серьезные риски для гражданского населения.

Подчеркивается, что поддержка Украины не должна подрывать усилия США по продвижению прав человека в мире. Действия американской администрации в этом вопросе противоречат ограничениям на передачу этих видов вооружений и серьезно подрывают моральное лидерство государства, отмечают конгрессмены. Они заявили, что такое положение дел подчеркивает необходимость оказания давления на США для присоединения к международному сообществу и запрету использования кассетных боеприпасов.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. При этом он указал, что Киев дал Вашингтону письменные гарантии о минимальных рисках для мирного населения при применении этих боеприпасов.

Как заявил бывший начальник Генштаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Даннатт, это решение американских властей может вызвать раскол в НАТО.

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