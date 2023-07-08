Байден процитировал Космоса из «Бригады»

Президент США Джо Байден в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином процитировал Космоса из российского сериала «Бригада». Об этом пишет Reuters.

«Я сказал (Си Цзиньпину — «Газета.Ru»): это не угроза. Это наблюдение», — сказал Байден Си после его визита в Москву, напомнив, что КНР зависит от инвестиций Запада.

Байден добавил, что с начала специальной военной операции России на Украине 600 американских корпораций покинули российский рынок, а экономика Китая сегодня более зависима от Запада, чем соседнее государство.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с рабочим визитом 20-22 марта по приглашению президента России Владимира Путина.

На этой неделе газета Financial Times писала, что во время визита в Москву Си Цзиньпин «с глазу на глаз» предостерег президента России от использования ядерного оружия в ходе спецоперации на территории Украины. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные утверждения вымыслом.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.