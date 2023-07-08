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Захарова отреагировала на заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове

Захарова назвала предвзятым заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление ЮНЕСКО о взрыве в буферной зоне объекта всемирного наследия во Львове, отметив, что оно свидетельствует о «предвзятом и непоследовательном подходе» организации. Об этом говорится на сайте министерства.

«Своим менторским заявлением, рассчитанным, прежде всего, на западные столицы, секретариат организации в очередной раз продемонстрировал предвзятый и непоследовательный подход, характерной чертой которого является разделение государств на «хорошие» и «плохие», — сказано в сообщении.

Как добавила представитель МИД, то, что ЮНЕСКО назвала «атакой буферной зоны» во Львове, было ударом ВС РФ по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников.

До этого ЮНЕСКО утверждала, что в буферной зоне объекта всемирного наследия в украинском Львове произошел взрыв, который организация расценила как «нападение».

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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