Лукашенко констатировал крушение послевоенного мироустройства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время обстановка во всем мире достаточно напряженная, передает БелТА. По его словам, Минск наблюдает увеличение военных бюджетов и оружия в соседних государствах.

«Послевоенное мироустройство, основанное на международном праве, которое и так не всегда срабатывало, рухнуло. Геополитическая напряженность между государствами-членами блока НАТО с одной стороны и Россией, Китаем, другими странами с другой стороны перешла в горячую фазу. На этом фоне страны-соседи наращивают военные бюджеты, закупают наступательное вооружение для своих армий, увеличивают состав войск НАТО на своих территориях, проводят бесконечные учения у наших границ», — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что иностранные государства пытаются вмешаться в дела Белоруссии, оказывают информационное и экономическое давление, и организуют провокации на ее границах. Лукашенко подчеркнул, что в ответ Минск принимает свои шаги, направленные на усиление безопасности страны.

«Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко предрек печальный конец Белоруссии в случае падения России.