Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко констатировал крушение послевоенного мироустройства

Лукашенко заявил, что напряженность между НАТО, Россией и Китаем перешла в горячую фазу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время обстановка во всем мире достаточно напряженная, передает БелТА. По его словам, Минск наблюдает увеличение военных бюджетов и оружия в соседних государствах.

«Послевоенное мироустройство, основанное на международном праве, которое и так не всегда срабатывало, рухнуло. Геополитическая напряженность между государствами-членами блока НАТО с одной стороны и Россией, Китаем, другими странами с другой стороны перешла в горячую фазу. На этом фоне страны-соседи наращивают военные бюджеты, закупают наступательное вооружение для своих армий, увеличивают состав войск НАТО на своих территориях, проводят бесконечные учения у наших границ», — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что иностранные государства пытаются вмешаться в дела Белоруссии, оказывают информационное и экономическое давление, и организуют провокации на ее границах. Лукашенко подчеркнул, что в ответ Минск принимает свои шаги, направленные на усиление безопасности страны.

«Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко предрек печальный конец Белоруссии в случае падения России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях