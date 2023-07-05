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Власти Грузии оценили возможный ущерб от введения санкций против России

Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе: Грузия лишилась бы $2,5 млрд от санкций против России

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KobakhidzeOfficial/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Грузия лишилась бы $2,5 млрд от введения санкций в отношении Российской Федерации в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что введение санкций против России навредило бы интересам Грузии и ее населения.

В начале июля первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что политика властей Грузии, связанная с отказом от присоединения к санкциям Запада против России, вызывает уважение.

Так он прокомментировал слова грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что подключения Тбилиси к антироссийским ограничительным мерам стало бы «полной безответственностью» и навредило бы экономическому росту республики.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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