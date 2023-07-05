Минпромторг запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone

Чиновникам Минпромторга запретят пользоваться мобильными устройствами Apple в рабочих коммуникациях с 17 июля. Запрет также коснется и сотрудников подведомственных организаций. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на соответствующее распоряжение за подписью первого заместителя министра Василия Осьмакова.

Информацию о внутреннем запрете Минпромторга подтвердил журналистам и сотрудник одной из компаний — разработчиков IT-решений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил прессе, что сотрудникам администрации главы государства запрещено использовать в служебных целях продукцию американской компании Apple.

По его словам, в президентской администрации понимают, что гаджеты этой фирмы «абсолютно прозрачны», и использование их в служебных целях «неприемлемо и запрещено».

При этом отвечая на вопрос журналистов, могут ли в России ввести запрет на пользование «айфонами» в личных целях, Песков подчеркнул, что рекомендации будут давать специальные службы, которым виднее, как обстоит ситуация.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.