Суд вынес приговор выстрелившему в таксиста экс-судье

Суд приговорил бывшего судью Второго Западного окружного военного суда Альберта Тришкина к 2 годам условно. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Тришкина обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений с применением оружия. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком на пять лет. Гособвинение ранее запросило для судьи наказание три года лишения свободы условно.

Дорожный конфликт произошел в августе 2024 года. Таксист прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, он перегородил дорогу автомобилю Hyundai, в котором находился Тришкин. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого экс-судья выстрелил в ногу своего оппонента. Во время допроса Тришкин заявил, что случайно нашел травматический пистолет, из которого он ранил таксиста. Экс-судья утверждает, что сначала хотел припугнуть таксиста, однако когда водитель попытался выхватить оружие, он случайно выстрелил.

После происшествия Тришкин принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз, до 5,5 млн рублей. Такая сумма оказалась непосильной Тришкину.

Ранее полицейский заявил, что Тришкин хамил и матерился, когда он позвонил ему после инцидента со стрельбой в таксиста.