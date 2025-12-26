На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине повторно задержан чиновник, требовавший извинений от Зеленского

Повторно задержан экс-глава СБУ Харьковщины, требовавший извинений от Зеленского
Роман Владимирович/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин повторно задержан при выходе из СИЗО под залог, теперь его обвиняют в попытке захвата власти. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, вернувшись из рабочей поездки в Харьковскую область, уволил Дудина, обвинив его в бездействии при защите города. Через день госслужащий потребовал опровержения и извинений от украинского лидера. В сентябре того же года мужчину задержали по обвинению в государственной измене и оставлении места службы.

Сообщается, что Дудин внес залог на сумму более $100 тыс., однако при попытке выйти на свободу сотрудники ГБР снова задержали его уже по новому делу, связанному якобы с организацией незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации с последующим отстранением ее руководства в феврале 2022 года.

Экс-главе СБУ по Харьковской области в настоящее время грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Ранее бывший украинский министр заявил о неизбежном проигрыше Зеленского на выборах.

