На Украине повторно задержан чиновник, требовавший извинений от Зеленского

Бывший глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин повторно задержан при выходе из СИЗО под залог, теперь его обвиняют в попытке захвата власти. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, вернувшись из рабочей поездки в Харьковскую область, уволил Дудина, обвинив его в бездействии при защите города. Через день госслужащий потребовал опровержения и извинений от украинского лидера. В сентябре того же года мужчину задержали по обвинению в государственной измене и оставлении места службы.

Сообщается, что Дудин внес залог на сумму более $100 тыс., однако при попытке выйти на свободу сотрудники ГБР снова задержали его уже по новому делу, связанному якобы с организацией незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации с последующим отстранением ее руководства в феврале 2022 года.

Экс-главе СБУ по Харьковской области в настоящее время грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

