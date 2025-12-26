«Как прежде не будет точно»: фигуристка о потенциале Валиевой после возвращения

Фигуристка Погорилая считает, что прежнего уровня Валиевой уже не будет

Российская фигуристка Анна Погорилая предположила, что Камила Валиева не сможет вернуться на тот же профессиональный уровень, который был в ее 15 лет. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Как прежде не будет точно, много факторов поменялось. Тренерский штаб, время и так далее. То, что Камила продолжает прекрасно прыгать, это точно. Но тяжело делать то, что ты делал в 15-16 лет и прыгать сейчас то же самое. Я очень надеюсь, что мы еще полюбуемся Камилой, и желаю ей сил», — сказала Погорилая.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее чемпионка мира Мария Бутырская заявила, что у Валиевой приемлемый возраст для побед.