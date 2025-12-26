На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Потанин назвал оптимальную ключевую ставку для бизнеса

Потанин: оптимальная ставка Центробанка для бизнеса должна быть на уровне 6-7%
«Интеррос»

Глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил о необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка России. По его мнению, оптимальная для бизнеса ставка будет составлять 6-7%. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

«Конечно, ставка должна снижаться дальше. Отвечая более конкретно на ваш вопрос, какая ставка идеальна, мне кажется, что здесь не совсем в ставке дело, а в том, какая разница, или, как говорят, спред какой между инфляцией и ставкой», - сказал он.

По его словам, пока этот спред очень большой — порядка 10%. Чем ниже инфляция, тем меньше может быть спред между ней и ставкой, говорит Потанин.

19 декабря Центробанк на заседании решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%.

Регулятор пояснил, что экономика продолжает постепенно возвращаться к более ровному, сбалансированному росту. В ноябре устойчивые темпы повышения цен снизились, однако за последние месяцы инфляционные ожидания населения и бизнеса немного выросли. Кредитование при этом остается активным.

Ранее в России допустили снижение ключевой ставки до 11%.

