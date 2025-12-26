Пермяк выиграл суперприз в лотерее, не угадав ни цифры

Житель Пермского края выиграл 31 млн рублей в лотерею, не угадав ни одного числа

Электромонтажник из Пермского края выиграл в лотерею «Все или ничего» суперприз в размере 31 531 470 рублей, не угадав ни одного числа. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Столото».

По информации оператора, 46-летний Евгений купил билет на 155875-й тираж гослотереи через мобильное приложение по просьбе матери. Числовую комбинацию он ввел наугад.

Семья победителя традиционно участвует в лотереях: его дедушка в советское время выиграл холодильник, мать продолжила увлечение, а сам Евгений отвечает за покупку билетов онлайн.

Выигрыш семья рассматривает как совместный и планирует потратить его на приобретение квартиры в Краснодарском крае.

До этого в Омске пожилая женщина украла 1 400 лотерейных билетов в надежде разбогатеть, но выигрышным оказался лишь единожды сумма выигрыша превысила 2 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи лотерейных билетов после того, как владелец киоска провел ревизию и обнаружил недостачу на 336 тыс. рублей.

Ранее житель США выиграл $1,8 млрд в лотерее за день до Рождества.