Роман Товстик признался, что дети сами решили жить с ним после развода

Бизнесмен Роман Товстик заявил, что не препятствует детям общаться с матерью
roman_tovstik/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 1

Предприниматель Роман Товстик в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» признался, что после расставания с женой дети сами решили остаться с ним.

«Аня с Артемкой уже взрослые, то есть они сами принимали решение, сами сказали, что мы хотим с тобой, пап. Андрюша меня сильно удивил, ему 18 лет, я был абсолютно уверен, что он останется там. Он собрал вещи и уехал. Как бы я его ни убеждал, <...> он сказал, что не готов оставаться там», — объяснил возлюбленный Полины Дибровой.

По словам Товстика и Дибровой, они сами прививают детям желание видеться с родителями. Они не исключают, что через какое-то время наследники сами изъявят желание переехать.

«Первое время сажал их в машину, возил туда. Тогда, конечно, не было апокалипсиса такого, как сейчас», — рассказал Товстик.

Диброва отметила, что бизнесмен приезжает с детьми к бывшей жене Елене только тогда, когда она сама пускает его. Сам Товстик добавил, что экс-супруга не против того, чтобы он приезжал в их когда-то общий дом.

Также бизнесмен заверил, что помогает Елене после расставания. Он показал скриншоты, на которых видно, что он перевел бывшей жене 1,4 млн рублей, а также около 700 тысяч рублей.

