В Хакасии мужчину осудили по статье о рабовладении

МВД: житель Усть-Абаканского района осужден за использование рабского труда
Global Look Press

В республике Хакасия житель Усть-Абаканского района осужден за использование рабского труда, похищение человека, незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

«49-летний сельчанин в период с 2018 по 2023 годы для выполнения различных работ на территории его хозяйства подыскал троих мужчин и женщин, ведущих асоциальный образ жизни. Фактически фермер не оплачивал их труд, удерживал потерпевших против их воли, отбирал личные документы, заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе», — говорится в сообщении.

Пострадавшие ни раз пытались сбежать, но осужденный возвращал их. Использование рабского труда продолжалось на протяжении пяти лет. В жилье преступника правоохранители нашли личные документы потерпевших, а также охотничье ружье и порох.

Мужчину осудили на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С подсудимого в пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч, заключили в ведомстве.

Ранее женщина держала мигранта в рабстве, заставляя его заниматься сексом за еду.

