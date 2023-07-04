Зеленский сообщил о согласовании позиций со Столтенбергом перед саммитом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и скоординировал с ним позиции накануне саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении», — сообщил украинский лидер.

Он также поблагодарил Столтенберга за «постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины» и поздравил его с продлением полномочий главы альянса.

Ранее сам Зеленский заявлял, что Украина должна показать результаты на полях сражений с российской армией до саммита НАТО.

До этого замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркивал, что Зеленский поедет на саммит, только если там пригласят Украину в альянс.

Между тем Столтенберг заявлял, что саммит НАТО подведет Украину ближе к военному блоку.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.