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Зеленский сообщил о согласовании позиций со Столтенбергом перед саммитом НАТО

Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО и согласовал с ним позиции в преддверии саммита

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и скоординировал с ним позиции накануне саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении», — сообщил украинский лидер.

Он также поблагодарил Столтенберга за «постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины» и поздравил его с продлением полномочий главы альянса.

Ранее сам Зеленский заявлял, что Украина должна показать результаты на полях сражений с российской армией до саммита НАТО.

До этого замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркивал, что Зеленский поедет на саммит, только если там пригласят Украину в альянс.

Между тем Столтенберг заявлял, что саммит НАТО подведет Украину ближе к военному блоку.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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