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Политолог назвал преимущества вступления Ирана в ШОС

Политолог Лукьянов: Россия приобретает влиятельного партнера в лице Ирана

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Зафар Халилов/Sputnik/РИА Новости

Россия, как и другие страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приобретают влиятельного партнера для воплощения в жизнь новых проектов в Евразийском регионе. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя вступление Ирана в ШОС. При этом для Тегерана, по его словам, это улучшение международного престижа и демонстрация бесперспективности попыток его изоляции.

«Для Тегерана членство в организации достаточно престижно. Это демонстрация того, что страна, вопреки всем усилиям оппонентов, не находится в изоляции. Кроме того, членство открывает новые экономические и логистические возможности для государства», — отметил Лукьянов.

Он также обратил внимание на то, что у Ирана практически нет никаких противоречий с другими членами ШОС.

ШОС — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Ранее члены организации подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена.

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