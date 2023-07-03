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В Госдуме указали на нелепость претензий Зеленского на Крым

Депутат ГД Белик: Зеленский предъявляет нелепые претензии на часть российской территории

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предъявляет нелепые претензии на часть российской территории. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова лидера киевского режима о том, что он не отказывается от планов вернуть Крым. По словам парламентария, Киев «кормит публику мифическими обещаниями» на фоне неудачного контрнаступления украинских войск.

«Тема Крыма так или иначе всплывает в заявлениях Зеленского, который выступает с нелепыми претензиями на часть российской территории, пытаясь доказать и своим западным хозяевам, и одурманенной украинской пропагандой аудитории, что у киевского режима есть потенциал для того, чтобы посягнуть на полуостров», — сказал Белик.

Он подчеркнул, что Крым — неотъемлемая часть России, это истина, не требующая доказательств.

В интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что не представляет Украину без Крыма, и поэтому конфликт не закончится, пока полуостров остается под властью России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости бороться за Крым показывают его «нацистскую сущность».

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