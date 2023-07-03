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WSJ: посол США встретилась в России с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

WSJ: посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже в России Гершковичем

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Американский посол в России Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась с обвиняемым в шпионаже в РФ Эваном Гершковичем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Посол США в России получила доступ к ... репортеру Wall Street Journal Эвану Гершковичу», — сказано в сообщении издания.

14 июня Палата представителей США единогласно приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России «немедленно освободить» корреспондента американской газеты The Wall Street Journal, гражданина Соединенных Штатов Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Все 422 конгрессмена поддержали данную инициативу. Резолюция призывает администрацию президента США Джо Байдена поднимать вопрос о судьбе этого американского журналиста во всех контактах с властями РФ, а также добиваться его немедленного освобождения.

Ранее посол США отреагировала на продление ареста Гершковичу.

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