WSJ: посол США встретилась в России с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

Американский посол в России Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась с обвиняемым в шпионаже в РФ Эваном Гершковичем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Посол США в России получила доступ к ... репортеру Wall Street Journal Эвану Гершковичу», — сказано в сообщении издания.

14 июня Палата представителей США единогласно приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России «немедленно освободить» корреспондента американской газеты The Wall Street Journal, гражданина Соединенных Штатов Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Все 422 конгрессмена поддержали данную инициативу. Резолюция призывает администрацию президента США Джо Байдена поднимать вопрос о судьбе этого американского журналиста во всех контактах с властями РФ, а также добиваться его немедленного освобождения.

Ранее посол США отреагировала на продление ареста Гершковичу.