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В России призвали признать иноагентом Telegram-канал «Планерка»

Член ОП РФ Малькевич призвал признать Telegram-канал «Планерка» иностранным агентом

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Первый заместитель председателя Комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич выступил с призывом признать Telegram-канал «Планерка» иностранным агентом. Его слова приводит «Ридус». Он отметил, что данный информресурс продвигает антигосударственную линию, а также размещает рекламу проектов, уже имеющих иноагентский статус.

«Я задал вопрос: что это за правовые лакуны у государства, которые позволяют рекламировать иноагентов? Ведь деньги, которые платятся за их рекламу, превращают в иноагента и того, кто эту рекламу размещает, разве нет?», — задался вопросом Малькевич.

Руководитель «Планерки» Александр Литвинов при этом выразил несогласие с Малькевичем. По его словам, вся реклама на канале публиковалась официально через рекламную биржу telega.in — «иноагентами в этой рекламе на момент публикаций не являлся никто». Кроме того, он подчеркнул, что ресурс не является врагом страны и критикует самые разные позиции.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иноагентов доцента МГУ Михаила Лобанова (признан в РФ иностранным агентом).

До этого ведомство внесло в перечень иноагентов режиссера Виталия Манского (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), экономиста Сергея Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и еще троих человек.

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