В ЮАР опровергли информацию о госпитализации короля зулусов

В офисе короля зулусов в ЮАР Мисузулу КаЗвелитини опровергли сообщения о том, что монарх был госпитализирован в Эсватини с подозрением на отравление, пишет TimesLIVE.

Представители короля отметили, что данная информация является «ложью», направленной на то, чтобы поставить под сомнение его пригодность к руководству.

«Король находится в полном здравии и в настоящее время не госпитализирован», — приводятся слова представителя короля.

Ранее СМИ, ссылаясь на главу администрации королевской семьи принца Мангосуту Бутелези, писали, что король зулусов, 48-летний Мисузулу КаЗвелитини экстренно доставлен в больницу с подозрением на отравление.

5 марта сообщалось, что суд в ЮАР подтвердил за принцем Мисузулу КаЗвелитини статус наследника зулусского трона. Теперь он может быть коронован как король зулусов в соответствии с волей своего отца, короля Гудвилла Звелитини, который скончался в марте 2021 года. Прошлый король назначил наследником свою жену, принцессу Мантфомби Дламини, однако она внезапно умерла через месяц после кончины своего супруга.

Ранее в ЮАР призвали вернуть стране алмаз, который украшает скипетр короля Великобритании.