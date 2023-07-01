В офисе президента Украины потребовали конфискации российских активов

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал конфисковать российские активы, которые планируется направить на восстановление Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Нам нужна конфискация российских активов. Любые другие решения являются проявлением слабости», — написал он.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Европейский союз планирует получать до €3 млрд ежегодно от замороженных активов России в пользу Украины. Это заявление было сделано в ночь на пятницу после первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

В Бельгии находится 90% замороженных активов, уточнил европейский политик. При этом, по его словам, власти ЕС уделяют особое внимание сверхприбылям.

27 июня стало известно, что Еврокомиссия призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ. С24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.