Зеленский рассчитывает показать НАТО результаты на поле боя перед саммитом альянса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна показать результаты на полях сражений с армией РФ до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля. Об этом сообщает RTVE.

«Перед саммитом мы должны показать результаты», — сказал украинский лидер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал непринятие Украины в НАТО самоубийством для Европы. По словам Кулебы, для Европы было самоубийством «после завершения войны» не принять Украину в состав Североатлантического альянса. Это будет означать, считает министр, что «возможность войны будет постоянно висеть над головой». Кулеба призвал оставить позади такую главу «недопонимания и предрассудков».

До этого заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюс, только если там пригласят Украину в альянс.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.