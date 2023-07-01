Лавров заявил, что РФ в СВО не воюет за территории, а защищает людей и русский язык

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в специальной военной операции (СВО) воюет за людей, за историю, религию, русский язык. Об этом глава МИД сказал во время интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».

Отвечая на вопрос корреспондента, устроил бы Россию мир в обмен на территории, Лавров заявил, что подход, как «на базаре», по принципу «ты — мне, я — тебе», здесь неприемлем. Министр подчеркнул, что «мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык». Лавров отметил, что русский язык, являющийся официальным языком всей системы ООН, сейчас «просто сокрушают», и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. При этом, сказал министр, когда он задает вопросы о преследовании русского своим зарубежным собеседникам, то никто из них не реагирует и все предпочитают молчать.

Лавров предложил представить, что в Швейцарии запретят французский или немецкий языки, в Ирландии — английский, в Бельгии — фламандский. Он подчеркнул, что подобное даже невозможно вообразить.

Глава МИД России сравнил ситуацию на Украине с положением шведского национального меньшинства в Финляндии, где шведы составляют всего 5,2% населения страны, а шведский язык при этом имеет статус государственного. На Украине же этнических русских, минимум, 20%, а те, для кого русский язык является родным, и вовсе составляют большинство населения.

Поэтому, отметил Лавров, дело вовсе не в территориях. Речь идет о том, президент Украины Владимир Зеленский «выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации». По словам главы МИД РФ, предшественникам Зеленского, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот для того, чтобы превратить Украину в инструмент сдерживания и подрыва безопасности России и ликвидировать все русское на тех землях, которые были освоены русскими.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в телеинтервью согласился разговаривать на русском языке, предварительно обозначив его как «трофейный».

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.