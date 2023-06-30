Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию с ЧВК «Вагнер» и Украину

Путин и премьер-министр Индии Моди обсудили по телефону мятеж ЧВК «Вагнер» в России

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба Кремля.

Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российских властей «по защите законности и порядка» и «обеспечению стабильности в стране и безопасности» россиян в связи с событиями 24 июня.

Путин и Моди отметили важность дальнейшей реализации крупных совместных проектов и обратили внимание на значительный рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала текущего года.

Также лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины. Российский лидер дал оценку ситуации в зоне спецоперации, подчеркнув категорический отказ украинских властей от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта. Моди в свою очередь информировал о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление привилегированного стратегического партнерства между двумя странами и условились о дальнейших контактах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что доля российской нефти в индийском импорте достигла 46% в мае 2023 года, что стало рекордным показателем.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях