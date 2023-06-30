Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию с ЧВК «Вагнер» и Украину

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба Кремля.

Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российских властей «по защите законности и порядка» и «обеспечению стабильности в стране и безопасности» россиян в связи с событиями 24 июня.

Путин и Моди отметили важность дальнейшей реализации крупных совместных проектов и обратили внимание на значительный рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала текущего года.

Также лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины. Российский лидер дал оценку ситуации в зоне спецоперации, подчеркнув категорический отказ украинских властей от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта. Моди в свою очередь информировал о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление привилегированного стратегического партнерства между двумя странами и условились о дальнейших контактах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что доля российской нефти в индийском импорте достигла 46% в мае 2023 года, что стало рекордным показателем.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.