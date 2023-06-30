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В МИД оценили учения Украины на случай аварии на ЗАЭС

Захарова заявила, что власти Украины проводят учения для совершения теракта на ЗАЭС

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинское руководство планирует вновь осуществить террористический акт. Так в своем Telegram-канале она прокомментировала заявления о начале учебных мероприятий в нескольких областях Украины из-за предполагаемых угроз по Запорожской АЭС.

«В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт», — написала Захарова.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы — перешла под контроль России еще в феврале 2022 года. Российская сторона не раз отмечала обстрелы территории вокруг станции со стороны ВСУ, а также указывала на риски ядерной катастрофы из-за действий Украины. В Киеве же обвиняли в «подготовке провокаций» Москву. С началом украинского контрнаступления в июне 2023 года на Украине вновь заговорили о предполагаемых угрозах ЗАЭС со стороны России. При этом подтвердить опасения украинской стороны не смогли даже их союзники в лице США.

Ранее в МАГАТЭ заявили о влиянии контрнаступления Украины на ЗАЭС.

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