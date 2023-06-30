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ЕС призвал Китай повлиять на Россию для разрешения конфликта с Украиной

ЕС призвал Китай оказать давление на РФ с целью немедленного вывода ее войск с Украины

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Ng Han Guan/AP

Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию, чтобы она «немедленно, полностью и безоговорочно» вывела свои войска с Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Евросовета.

В сообщении подчеркивается, что Китай несет ответственность за поддержание международного порядка как постоянный член Совета Безопасности ООН, а следовательно может повлиять на Россию для завершения боевых действий на Украине.

Участники саммита в Брюсселе также сообщили о продолжении сотрудничества с Китаем, но выразили обеспокоенность по поводу звучащих в отношении Тайваня угроз. Евросовет выступает против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением и подтверждает последовательную «политику одного Китая», подчеркнули в ЕС.

Несколько дней назад США и Евросоюз подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в сферах, отвечающим общим интересам, сообщили в Госдепе.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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