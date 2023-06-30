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Лавров заявил, что Россия знает о многочисленных нарушениях со стороны ООН

Лавров: РФ известно о нарушении ООН требования не получать указаний от любых правительств

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга заявил, что Российская Федерация знает о многочисленных примерах нарушения Секретариатом Организации Объединенных Наций статьи устава организации, которая запрещает получать указания от какого-либо правительства. Трансляция брифинга велась в YouTube-канале российского МИД.

«Секретариат ООН в соответствии со статьей 100 устава обязан действовать беспристрастно и не имеет права получать указаний от какого-либо правительства. Мы знаем многочисленные примеры нарушения этого требования», — сказал дипломат.

Также Сергей Лавров в ходе брифинга назвал шизофреническими высказывания западных стран по ситуации на Украине. Российский министр заявил, что считает странным предложение государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о завершении конфликта на Украине «дипломатическим путем с помощью переговоров», напомнив, что коллективный Запад постоянно утверждает, что сначала нужно победить РФ.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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