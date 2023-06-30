Лавров: российские войска не атакуют гражданские объекты на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе онлайн-брифинга, что российские силы не атакуют гражданские объекты на Украине. Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале МИД РФ.

«Наша армия никогда не выбирает в качестве целей сознательно гражданские объекты и никогда не стреляет просто так», — сказал министр.

Он отметил, что ВСУ сами бомбили школы, больницы и детские сады, а международные организации, в частности Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отказывались предоставлять данные о том, кто стрелял по гражданским объектам и кто провоцировал эти обстрелы.

Лавров подчеркнул, что ВСУ прятали свои вооружения в объектах гражданской инфраструктуры, а затем провоцировали российские ВС на удары по этим объектам. Это нечистоплотная работа, указал дипломат.

Новость дополняется.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.