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Судан запросил помощи РФ для урегулирования конфликта в африканской стране

Замглавы Суверенного совета Судана Агар: РФ может помочь урегулировать конфликт в стране

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Reuters

Заместитель председателя Суверенного совета Судана Малик Агар заявил, что Россия может способствовать урегулированию конфликта в африканской стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Агара, власти Судана обратились к ряду государств, которые могут повлиять на ситуацию в стране и которые влияют на международную политику.

«Одной из таких стран является Россия. Россия — великая держава, которая имеет большую роль в мире, является постоянным членом Совета Безопасности ООН и может повлиять на ситуацию», — сказал замглавы Суверенного совета Судана.

Он указал, что ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве представители Судана разъяснили свою позицию, суть конфликта и его предпосылки, а также изложили все попытки, которые прилагают соседние с Суданом государства для его урегулирования. Было также сообщено о попытках воздействовать на конфликт через международное сообщество.

«Мы попросили помощи России, участия России в прекращении суданской войны», — сказал Агар.

29 июня глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве встречу с заместителем председателя Суверенного совета Судана. По словам российского дипломата, РФ «с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки».

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провел телефонные переговоры с каждой из сторон вооруженного конфликта в Хартуме.

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