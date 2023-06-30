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В Совфеде призвали ЕС обратить внимание на погромы во Франции

Сенатор Клишас заявил, что ЕС стоит обсуждать беспорядки во Франции, а не ситуацию в РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Лидеры стран-участниц Евросоюза должны серьезно поговорить о ситуации во Франции на фоне массовых беспорядков в регионе Иль-де-Франс, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он отметил, что темами бесед европейских политиков должна быть отнюдь не российская ситуация.

«Похоже, что лидерам ЕС нужно уже перестать отвлекать своих избирателей обсуждением ситуации в России и всерьез обсудить внутриполитическую ситуацию во Франции, Париж в огне — неплохой повод», — написал Клишас.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 400 человек. На фоне погромов в Брюсселе идет саммит ЕС, который, по официальным сообщениям, сосредоточился на диалоге о ситуации в России после попытки военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, конфликте на Украине и гарантиях безопасности для Киева.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.

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