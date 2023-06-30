Небензя в ООН о поражении России: не дождетесь

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не хотят прекращения украинского конфликта, но не дождутся поражения России. Об этом он сообщил во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме поставок оружия Киеву, передает ТАСС.

Для прекращения конфликта на Украине, по словам дипломаты, США должны «дать приказ своим вассалам в Киеве».

Небензя отметил отсутствие подобных сигналов и выразил мнение, что их нет, потому что у США «нет потребностей и желаний в прекращении конфликта, а есть аппетит к его продолжению».

По его мнению, Вашингтон также ожидает стратегического поражения России.

«Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», — заключил он.

В ходе своего выступления Небензя также назвал поражение Украины вопросом времени. По его словам, никакие поставки вооружений Киеву не изменят «баланс сил».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.