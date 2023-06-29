Военный эксперт объяснил, в каком случае США могут применить ядерное оружие

США не предоставят никаких гарантий Украине на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт Владимир Евсеев. По его словам, нет такой страны, за которую США готовы полноценно вступиться, в том числе применив ядерное оружие. Исключение может составить лишь Великобритания, отметил он.

«Безопасность других государств не имеет для США той цены, за которую они бы начали ядерную войну с РФ. Никто не будет развязывать такое противостояние за Украину и даже за страны, входящие в состав НАТО. Исключением может стать только Великобритания, за нее США потенциально способны начать такой конфликт», — считает Евсеев.

Он добавил, что даже в случае утверждения гарантий безопасности для Украины со стороны НАТО, не следует ждать того, что альянс введет свои войска в помощь Киеву.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерена послать Украине сильный сигнал поддержки на июльском саммите блока в Вильнюсе.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба переговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил подготовку к предстоящему саммиту альянса.