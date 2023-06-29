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Власти Германии рассказали, сколько будет длиться конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: в ЕС считают, что конфликт на Украине будет длиться долго

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе своего выступления перед саммитом Евросоюза в Брюсселе, что в ЕС исходят из того, что конфликт на Украине может продлиться долго. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шольца, страны Евросоюза должны продолжать оказывать Украине поддержку, включая финансовую, гуманитарную и военную помощь.

«Мы должны настраиваться на то, что это может длиться долго. Поэтому и важно, чтобы мы здесь взялись за руки и сказали, что готовы сохранять обозначенный курс долгое время», — заявил Шольц.

Он добавил, что страны ЕС смогут обсудить помощь Украине с президентом страны Владимиром Зеленским.

Газета Financial Times писала, что Дания поддерживает вступление Украины в ЕС, но, как заявил министр финансов Дании Ларс Лёкке Расмуссен, Евросоюз рискует «импортировать нестабильность», если ослабит свои стандарты в отношении демократии и коррупции, чтобы ускорить вступление Украины. Это относится и к Молдавии, Грузии и Западным Балканам.

Ранее полковник США Дэниел Дэвис рассказывал, что может спровоцировать ядерную войну.

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