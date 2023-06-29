В Кремле рассказали, куда обращаться по поводу Суровикина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга посоветовал журналистам обращаться в Минобороны РФ по поводу заместителя командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина.

Он отказался комментировать сообщения об отставке Суровикина.

«Рекомендую вам обращаться в Министерство обороны. Это прерогатива министерства», — пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля также рассказал о предполагаемом местонахождении главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина после мятежа.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Ранее заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин опроверг слухи о своем аресте.