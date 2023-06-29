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Посол РФ ответил на вопрос о поставках Австралией истребителей F-18 Украине

Посол РФ Павловский не исключил поставки Австралией истребителей F-18 Украине

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Qing Gui/Xinhua/Global Look Press via ZUMA Press

Посол России в Австралии Алексей Павловский не исключил поставки Австралией истребителей F-18 Hornet Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, истребители могут быть темой переговоров между Украиной, Австралией и США. Эти самолеты выведены из эксплуатации, их поставки для Украины нельзя исключать, считает Павловский.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил, что Канберра предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн).

В новый пакет будут включены 70 единиц техники, в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов, а также 105-мм артиллерийские снаряды.

Кроме того, Австралия предоставит ООН 10 млн австралийских долларов для оказания гуманитарной помощи Украине.

Альбанезе подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Ранее СМИ сообщали, что Австралия обсуждает с США передачу Украине 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet.

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