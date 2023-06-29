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Орбан разочаровался в Евросоюзе

Премьер Венгрии Орбан заявил, что сейчас в ЕС нет ни мира, ни процветания

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Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящее время Евросоюз не смог оправдать ключевые причины, которые послужили стимулом для создания организации. По его словам, речь идет как о достижении мира в регионе, так и об экономических благах для стран-участниках.

«Европейский союз был создан по двум причинам. Во-первых, ради мира, а сейчас идет война. Во-вторых, ради процветания, а экономика вызывает все большую тревогу», — написал Орбан в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он также добавил, что в текущем состоянии ЕС отсутствуют оба этих фактора.

Венгрия не раз критиковала устройство Евросоюза на фоне споров с руководством организации. Еврокомиссия обвиняет Будапешт в нарушении европейских демократических принципов, прав представителей ЛГБТ-сообщества, попытке контролировать СМИ и судебную систему. Отдельную критику вызывает и сопротивление Венгрии по треку антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине, а также блокировка выделения средств из фонда Европы, созданного во время пандемии коронавируса, на военную помощь Киеву. Все это приводит к ограничению финансирования Будапешта со стороны Брюсселя.

Ранее в США заявили об усталости Европы от помощи Украине.

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