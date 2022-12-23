ЕК заблокировала €22 млн на финансирование программ Венгрии

Еврокомиссия заблокировала €22 млн, предназначенные для финансирования программ Венгрии. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Еврокомиссия намерена удерживать средства до тех пор, пока правительство Венгрии не выполнит ряд необходимых условий. Речь идет о проблемах с коррупцией на высоком уровне, независимости судебной системы, правах ЛГБТ-сообщества.

«Европейская комиссия считает, что горизонтальное условие Хартии основных прав еще не выполнено. Это означает, что Европейская комиссия не может возместить расходы. Мы продолжим работу с венгерскими властями, чтобы преодолеть эту ситуацию», — сказала комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал распустить Европарламент на фоне коррупционного скандала.