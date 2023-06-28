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В США отреагировали на сожжение Корана в Швеции

Госдеп: сожжение Корана в Швеции не влияет на позицию США по вступлению страны в НАТО

Сожжение Корана в Стокгольме не влияет на позицию Вашингтона по вступлению Швеции в НАТО. Об этом заявил заместитель представителя госдепа США Ведант Патель, передает РИА Новости.

«Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным», — сказал он, отметив, что действия, которые могут являться законными, «не обязательно должны быть уместными».

По его словам, Швеция, по мнению американской стороны, разделяет ценности Североатлантического альянса, а Соединенные Штаты продолжают считать, что Стокгольму необходимо как можно скорее стать членом блока.

28 июня сообщалось, что мужчина разорвал и сжег Коран у мечети в столице Швеции. Отмечалось, он сначала вырвал страницы из Священного Писания, вытер ими свою обувь, а затем положил в книгу бекон и поджег ее.

В этот же день полиция шведского Стокгольма разрешила проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что решение полиции Стокгольма разрешить провести акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».

Ранее россиянин Журавель сжег Коран на фоне мечети в Волгограде.

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