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Зеленский заявил о тысячелетней истории украинского государства

Президент Зеленский заявил в парламенте о тысячелетней истории украинского государства

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Fabrizio Bensch/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в парламенте, что история украинского государства насчитывает тысячу лет и будущая архитектура глобальной европейской безопасности без этой страны «невозможна». Трансляция велась в эфире телеканала «Рада».

«Украина постепенно преумножит свой моральный капитал, который уже насчитывает тысячу лет истории украинского государства. Наше лидерство уже влияет на глобальную расстановку сил», — сказал президент.

Он выразил мнение, что «будущая архитектура глобальной европейской безопасности невозможна без Украины».

Ранее Зеленский заявил, что Украина станет кандидатом на членство в НАТО.

До этого заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение от Европейского союза к переговорам по интеграции в конце 2023 года.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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