Большинство американцев одобряет военную помощь Киеву и видит в ней демонстрацию силы

В США наблюдается значительный рост поддержки поставок вооружений Украине, передает Reuters. По опросу Ipsos, проведенному совместно с агентством, военную помощь Киеву одобрили 65% американцев, это на 19% больше, чем в прошлом месяце.

«Согласно последнему опросу, 81% демократов, 56% республиканцев и 57% независимых избирателей выступают за поставки американского оружия на Украину», — говорится в материале.

По исследованию, большинство граждан США позитивно оценивают помощь Киеву в целом, считая ее частью демонстрации американских возможностей. Так, 76% респондентов уверены, что за счет поддержки Украины Вашингтон показывает Китаю и другим государствам, что имеет волю и инструменты для защиты своих интересов.

Более того, 67% опрошенных считают, что наиболее вероятно проголосуют на президентских выборах 2024 года за того кандидата, который поддержит продолжение военной помощи Украине. При этом 73% респондентов будут голосовать за того, кто поддерживает Североатлантический альянс.

Ранее кандидат в президенты США, бывший лидер страны Дональд Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах 2024 года.