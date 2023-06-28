В России предложили наказывать за использование пальмового масла в продуктах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил во время пленарного заседания, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, в производстве продуктов питания. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья», — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проверят производителей молочной продукции на фальсификацию товара — использование вместо молочных жиров пальмового масла. Несоответствие требованиям обнаружили в товарах в Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областях и в Москве. В Россельхознадзоре заявили, что кроме растительных жиров производители также могут использовать говяжьи жиры.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.