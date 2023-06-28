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Посланник папы Римского по украинскому вопросу прибыл в Москву

Посланник папы Римского по украинскому вопросу кардинал Дзуппи прибыл в Москву

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Посланник по мирному решению на Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, 27 июня. Об этом говорится в сообщении в социальных сетях Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве.

Как сообщили в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня. Отмечается, что целью визита будет «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения... путей для достижения справедливого мира».

Официально программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни Москвой.

Отмечается, что источники в РПЦ, а также государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин не исключили встречу Дзуппи с патриархом Кириллом. Сам кардинал Дзуппи заявил о желании встретиться с патриархом Кириллом

Также сообщается, что по государственной линии собеседником кардинала может стать представитель администрации президента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с папским посланником.

Подробнее о роли папы Римского в переговорах о мире — в колонке французского политолога, эксперта по международным связям Эммануэля Гу на «Газетe.Ru».

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