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В Кремле не стали комментировать заявление США о контактах с Россией

Песков отказался комментировать вопрос о контактах США и России в выходные

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Depositphotos

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Белого дома, который заявил о проведении хороших контактов с Москвой в прошедшие выходные.

«Мне нечего сказать по этой теме», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление США.

26 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что посол США в Москве Линн Трейси связывалась с российскими представителями в связи с попыткой мятежа в стране 24 июня и «передала сигналы».

По словам министра, она передала, что США не причастны к произошедшим событиями и то, что в Вашингтоне очень надеются, что «ядерное оружие будет в порядке», а американские дипломаты не пострадают.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» внутренним делом России и не намерены в нее вмешиваться.

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