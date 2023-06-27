В ФРГ предупредили об угрозах государству из-за конфликта на Украине

Сенатор по внутренним делам германской столицы Ирис Шпрангер собирается 27 июня представить новый доклад о защите конституции Германии на фоне продолжения конфликта на Украине, передает Bild. По информации издания, в анализе немецкой секретной службы говориться о значительном эффекте украинского кризиса на экстремистов ФРГ.

«Враги конституции позиционировали себя каждый по одну сторону двух противоборствующих сторон и включали в свою пропаганду причины конфликта [на Украине], его ход и его последствия», — говорится в докладе.

Как отмечает Bild, внутренняя разведка Берлина заявляет о превращении конфликта на Украине в центральную тему как для правых, так и левых экстремистов. По данным издания, в первом случае этот вопрос якобы используется для проявления солидарности с Россией, а во втором — с Киевом. При этом левые вместе с критикой Москвы, выступают против и отправки оружия на Украину.

«Согласно докладу о защите конституции, конфликт на Украине, как и пандемия коронавируса, была представлена врагами конституции как еще одно свидетельство предполагаемого провала государства и демократии. На основе этого «конвергенции кризисов» они надеялись, что смогут инициировать массовые протесты и в долгосрочной перспективе поколебать доверие населения к демократическим институтам и процессам», — подчеркивается в материале.

Ранее в Германии заявили о непобедимости России на фоне конфликта на Украине.