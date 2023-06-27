Стало известно о попытках США вербовать российских дипломатов

Спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, которые работают в постоянном представительстве РФ при Организации Объединенных Наций. Об этом на заседании комитета по сношениям со страной пребывания заявила зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая, передает РИА Новости.

По ее словам, Соединенные Штаты продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений в отношении постпредства РФ при ООН и его сотрудников, направленных на то, чтобы снизить эффективность взаимодействия российской стороны со Всемирной организацией, а также на оказание психологического давления на российских дипломатов.

Как указала Заболоцкая, спецслужбы США используют «все более навязчивые вербовочные подходы». Она привела в пример ситуации, когда представители местных спецслужб подходят к сотрудникам постпредства на улице и в аэропорту.

Также, как заявила дипломат, в соцсетях, поисковых системах, видеохостингах используется контекстная реклама для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР. Кроме того, агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеивают у постпредства и его жилкомплекса, а также по маршрутам следования российских дипломатов до места работы и обратно.

Заболоцкая подчеркнула, что Соединенные Штаты действуют вопреки не только Соглашению о Центральных учреждениях ООН, но и статье 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой «государство пребывания должно предоставить все возможности для выполнения функций представительства».

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало Telegram-канал для вербовки россиян.